Украинские беспилотники атаковали север Ростовской области

На севере Ростовской области средства противовоздушной обороны отражают украинские беспилотники. Два дрона уже ликвидированы в двух районах, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным, пострадавших нет», — написал Слюсарь, добавив, что военные продолжают отражать нападение.