Украинские беспилотники атаковали север Ростовской области
В двух районах Ростовской области уничтожили два беспилотника ВСУ
На севере Ростовской области средства противовоздушной обороны отражают украинские беспилотники. Два дрона уже ликвидированы в двух районах, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным, пострадавших нет», — написал Слюсарь, добавив, что военные продолжают отражать нападение.
Ранее атаке дронов подвергся посёлок Малиновка в Белгородской области. В результате действий ВСУ никто не пострадал. Однако были выбиты окна в семи квартирах двух многоквартирных домов. Также зафиксированы локальные повреждения газопровода.
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