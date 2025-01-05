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Регион
4 января, 22:42

Украинские беспилотники атаковали север Ростовской области

В двух районах Ростовской области уничтожили два беспилотника ВСУ

На севере Ростовской области средства противовоздушной обороны отражают украинские беспилотники. Два дрона уже ликвидированы в двух районах, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным, пострадавших нет», — написал Слюсарь, добавив, что военные продолжают отражать нападение.

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Ранее атаке дронов подвергся посёлок Малиновка в Белгородской области. В результате действий ВСУ никто не пострадал. Однако были выбиты окна в семи квартирах двух многоквартирных домов. Также зафиксированы локальные повреждения газопровода.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Полина Никифорова
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