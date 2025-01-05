Семь квартир пострадали в белгородском посёлке после налёта дронов ВСУ
Гладков: Посёлок Малиновка в Белгородской области атаковали два дрона ВСУ
Посёлок Малиновка Белгородского района подвергся атаке двух вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Однако были выбиты окна в семи квартирах двух многоквартирных домов. Также зафиксированы локальные повреждения газопровода.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток», — отметил Гладков.
Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Запорожской области. В результате погиб 10-летний ребёнок, его родители получили ранения разной степени тяжести.
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