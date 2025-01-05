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Регион
4 января, 21:09

Семь квартир пострадали в белгородском посёлке после налёта дронов ВСУ

Гладков: Посёлок Малиновка в Белгородской области атаковали два дрона ВСУ

Посёлок Малиновка Белгородского района подвергся атаке двух вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Однако были выбиты окна в семи квартирах двух многоквартирных домов. Также зафиксированы локальные повреждения газопровода.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток», — отметил Гладков.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Анатолий Цейко
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