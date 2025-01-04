Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Запорожской области, погиб 10-летний ребёнок
Балицкий: Ребёнок погиб после атаки ВСУ на автомобиль в Запорожской области
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль с семьёй. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений
Украинский дрон атаковал автомобиль с семьёй, в результате погиб ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«На автомобильной трассе Васильевского муниципального округа киевские террористы намеренно направили БПЛА в гражданский автомобиль. В автомобиле ехала семья — родители и ребёнок», — написал Балицкий в телеграм-канале.
По словам губернатора, глава семейства и его супруга получили ранения разной степени тяжести, а их 10-летний сын скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Балицкий также выразил убитым горем родителям соболезнования.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам Белгородской области. Повреждены здания, автомобили и инфраструктура. На местах работают оперативные службы.