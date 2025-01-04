Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Запорожской области, погиб 10-летний ребёнок

Украинский дрон атаковал автомобиль с семьёй, в результате погиб ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«На автомобильной трассе Васильевского муниципального округа киевские террористы намеренно направили БПЛА в гражданский автомобиль. В автомобиле ехала семья — родители и ребёнок», — написал Балицкий в телеграм-канале.

Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль с семьёй. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль с семьёй. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

По словам губернатора, глава семейства и его супруга получили ранения разной степени тяжести, а их 10-летний сын скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Балицкий также выразил убитым горем родителям соболезнования.