Житель курской деревни погиб в результате атаки беспилотника ВСУ
Хинштейн: Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
Житель деревни Обеста в Курской области погиб в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате атаки вражеского беспилотника погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района — сугубо мирный человек, трудившийся разнорабочим на агрофирме «Рыльская». Трагедия произошла рядом с его домом, когда он шёл по дороге», — написал он в телеграм-канале.
Врио главы региона напомнил, что нахождение в «серой зоне» курского приграничья, куда также входит деревня Обеста, пока ещё влечет прямую угрозу для жизни и здоровья мирных жителей. Хинштейн призвал курян набраться терпения и не подвергать опасности себя и близких.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ из миномётов обстреляли село в Брянской области. В результате атаки погиб мирный житель.
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