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Регион
3 января, 12:38

Мирный житель погиб после миномётного обстрела села под Брянском

Губернатор Богомаз: ВСУ из миномётов обстреляли село под Брянском, погиб житель

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли из миномётов село Кирилловка Климовского района в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«К сожалению, в результате террористической атаки, погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что семья погибшего получит необходимую материальную помощь. По его словам, на месте обстрела работают экстренные службы.

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А ранее Life.ru сообщал, что мужчина получил ранение в результате обстрела ВСУ белгородского Шебекино. Житель города попал в больницу с осколочным ранением груди.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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