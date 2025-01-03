Мирный житель погиб после миномётного обстрела села под Брянском

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли из миномётов село Кирилловка Климовского района в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«К сожалению, в результате террористической атаки, погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что семья погибшего получит необходимую материальную помощь. По его словам, на месте обстрела работают экстренные службы.