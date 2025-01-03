ВСУ вновь обстреляли Шебекино, ранен мирный житель
Гладков: В результате обстрела белгородского Шебекино ранен мужчина
Последствия обстрела ВСУ в городе Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Шебекинский городской округ Белгородской области снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Один человек был ранен — у него осколочное ранение грудной клетки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате обстрела города Шебекино ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением грудной клетки бригада скорой медицинской помощи доставляет в областную клиническую больницу», — написал он в телеграм-канале.
Также, по словам Гладкова, на одном из предприятий повреждено бетонное ограждение и две «Газели». Крое того, в посёлке Маслова Пристань в результате атаки вражеского дрона повреждён ангар производственного предприятия. В настоящее время сотрудники оперативных служб работают на местах.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области около 60 снарядов. В частности, зафиксированы 59 артиллерийских обстрелов, а также 37 атак с использованием беспилотников.