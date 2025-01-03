ВСУ выпустили около 60 снарядов по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области около 60 снарядов, пострадал один мирный житель. Об этом в телеграм-канале проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино и Пороз выпущено 32 боеприпаса в ходе 11 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 БПЛА», — говорится в его сообщении.

Гладков уточнил, что ВСУ атаковали 12 населённых пунктов в Белгородском районе пятью боеприпасами и 13 БПЛА. Также беспилотники ударили по двум населённым пунктам в Борисовском районе. Ещё два дрона были сбиты над Валуйским и Старооскольскими округами. Краснояружский район был атакован девятью снарядами и шестью БПЛА.

Город Шебекино, посёлок Первомайский, а также сёла Муром, Новая Таволжанка и хутора Балки, Панков и Мухин подверглись четырём артиллерийским обстрелам. В ходе этих атак ВСУ выпустили 13 снарядов и запустили пять БПЛА, добавил губернатор.