ВСУ выпустили около 60 снарядов по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 60 снарядов
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области около 60 снарядов, пострадал один мирный житель. Об этом в телеграм-канале проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино и Пороз выпущено 32 боеприпаса в ходе 11 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 БПЛА», — говорится в его сообщении.
Гладков уточнил, что ВСУ атаковали 12 населённых пунктов в Белгородском районе пятью боеприпасами и 13 БПЛА. Также беспилотники ударили по двум населённым пунктам в Борисовском районе. Ещё два дрона были сбиты над Валуйским и Старооскольскими округами. Краснояружский район был атакован девятью снарядами и шестью БПЛА.
Город Шебекино, посёлок Первомайский, а также сёла Муром, Новая Таволжанка и хутора Балки, Панков и Мухин подверглись четырём артиллерийским обстрелам. В ходе этих атак ВСУ выпустили 13 снарядов и запустили пять БПЛА, добавил губернатор.
А накануне украинская армия также предприняла крупную атаку на Белгородскую область, применив свыше 20 беспилотников. Известно, что ранения получили двое местных жителей, им оказывают медицинскую помощь.
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