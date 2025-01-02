Более 20 дронов ВСУ пытались атаковать Белгородскую область за сутки

ВСУ совершили масштабную атаку на Белгородскую область, применив более 20 БПЛА. Об этом в телеграм-канале проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по посёлкам Политотдельский, Разумное и Октябрьский, сёлам Ближнее, Никольское, Новая Нелидовка, Соломино, Таврово, Черемошное и Ястребово нанесены удары с помощью 11 беспилотников, восемь из которых сбиты системой ПВО. Повреждены два частных домовладения, три автомобиля и коммерческий объект», — говорится в его посте.

В сёлах Александровка и Тишанка, а также в посёлке Волоконовка произошла атака четырьмя БПЛА, из которых два были сбиты средствами противовоздушной обороны. Двое мирных жителей получили ранения, им оказывают помощь. Также, по словам Гладкова, украинские войска шесть раз обстреляли посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Санково и Сподарюшино, выпустив 23 боеприпаса и один раз ударив беспилотников.

В Шебекине после трёх обстрелов и атаки двух дронов в больницу обратились двое мужчин, получивших ранения 31 декабря. Атаки также повредили частный дом в селе Муром, а в самом Шебекине была перебита линия электропередачи. В настоящее время ведутся восстановительные работы для восстановления электроснабжения.