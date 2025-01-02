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Регион
2 января, 01:11

Над Воронежем сбили ещё один вражеский дрон

Гусев: ПВО уничтожила БПЛА над Воронежем, пострадавших и разрушений нет

В Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ был обнаружен и уничтожен очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА). О случившемся сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Несмотря на происшествие, режим опасности атаки БПЛА в области не вводился.

Губернатор также обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от публикации в социальных сетях и передачи в СМИ видеозаписей с мест падения БПЛА, а также работы ПВО. По его словам, подобная информация может быть использована противником.

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Напомним, вечером 1 января в небе над Воронежем силы ПВО сбили несколько БПЛА. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Анатолий Цейко
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