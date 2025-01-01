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Регион
1 января, 17:59

Несколько дронов уничтожены в пригороде Воронежа

В пригороде Воронежа и одном из районов Воронежской области уничтожено несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, тем не менее опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

ГСМ разлились и загорелись на нефтебазе под Смоленском из-за падения дрона
ГСМ разлились и загорелись на нефтебазе под Смоленском из-за падения дрона

А ранее вечером 1 января Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в небе над Белгородской областью двух украинских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/marina.rodrigues

Александра Вишнякова
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