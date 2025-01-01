Несколько дронов уничтожены в пригороде Воронежа

В пригороде Воронежа и одном из районов Воронежской области уничтожено несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, тем не менее опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.