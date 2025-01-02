Российские силы ПВО поразили БПЛА на подлёте к Обнинску в Калужской области
Российские средства ПВО уничтожили беспилотник у окраин Обнинска в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в личном телеграм-канале. По его сведениям, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
«Сегодня ночью силами ПВО на окраине города Обнинска подавлен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — говорится в публикации главы региона.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении другого беспилотника средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области. В этом случае тоже обошлось без разрушений и пострадавших.
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