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Регион
2 января, 05:11

Российские силы ПВО поразили БПЛА на подлёте к Обнинску в Калужской области

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник у окраин Обнинска в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в личном телеграм-канале. По его сведениям, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

«Сегодня ночью силами ПВО на окраине города Обнинска подавлен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — говорится в публикации главы региона.

Два жителя Белгородчины пострадали из-за атаки БПЛА на автомобиль
Два жителя Белгородчины пострадали из-за атаки БПЛА на автомобиль

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении другого беспилотника средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области. В этом случае тоже обошлось без разрушений и пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Юрий Лысенко
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