Два жителя Белгородчины пострадали из-за атаки БПЛА на автомобиль
В Белгородской области произошло нападение с использованием беспилотника, в результате которого пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент случился на трассе Шаховка — Тишанка в Волоконовском районе. Боевой дрон ВСУ атаковал легковую машину, которая ехала по дороге. Члены отрядов самообороны оперативно передали раненых медикам.
Один из пострадавших получил осколочные ранения лица, у второго повреждены живот и предплечье. Скорая помощь везёт их в центральную районную больницу города Валуйки. Подробности о последствиях инцидента уточняются.
Ранее в Белгородской области произошёл другой трагический случай. Женщина ценой своей жизни спасла внука во время обстрела. Она закрыла мальчика своим телом, когда украинские боевики начали атаку. Ребёнок остался жив, но бабушка погибла. Это произошло, когда мальчик находился у неё в гостях.
Shutterstock / FOTODOM / Sundays Photography