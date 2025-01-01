Два жителя Белгородчины пострадали из-за атаки БПЛА на автомобиль

В Белгородской области произошло нападение с использованием беспилотника, в результате которого пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент случился на трассе Шаховка — Тишанка в Волоконовском районе. Боевой дрон ВСУ атаковал легковую машину, которая ехала по дороге. Члены отрядов самообороны оперативно передали раненых медикам.

Один из пострадавших получил осколочные ранения лица, у второго повреждены живот и предплечье. Скорая помощь везёт их в центральную районную больницу города Валуйки. Подробности о последствиях инцидента уточняются.