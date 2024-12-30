В Белгороде прошла панихида в память о погибших 30 декабря 2023 года

В Белгороде состоялась заупокойная лития в память о местных жителях, погибших при обстреле ВСУ в конце декабря прошлого года. Тогда украинские военные нанесли массированный ракетный удар по центру, унеся жизнь 25 человек, включая детей. Ещё более сотни пострадали.

Всего спустя день белгородцы образовали стихийный мемориал рядом с арт-объектом «Сердце» на улице 50-летия Белгородской области. Жители приносили в память о погибших цветы и игрушки. Само «Сердце» также изрешетило осколками снарядов, так оно стало символом скорби. А в этот понедельник, год спустя, на этом же месте состоялась заупокойная лития.

В мероприятии также приняли участие губернатор региона Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Валентин Демидов, представители власти, духовенства и граждане города.