В Белгороде прошла панихида в память о погибших 30 декабря 2023 года
В Белгороде состоялась заупокойная лития в память о местных жителях, погибших при обстреле ВСУ в конце декабря прошлого года. Тогда украинские военные нанесли массированный ракетный удар по центру, унеся жизнь 25 человек, включая детей. Ещё более сотни пострадали.
Всего спустя день белгородцы образовали стихийный мемориал рядом с арт-объектом «Сердце» на улице 50-летия Белгородской области. Жители приносили в память о погибших цветы и игрушки. Само «Сердце» также изрешетило осколками снарядов, так оно стало символом скорби. А в этот понедельник, год спустя, на этом же месте состоялась заупокойная лития.
В мероприятии также приняли участие губернатор региона Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Валентин Демидов, представители власти, духовенства и граждане города.
«Сегодня мы молитвенно соединяемся с теми, кто безвинно погиб под жесточайшими обстрелами варварской бомбардировки 30 декабря, когда мирно отдыхали дети, родители на площади, радостно встречая Новый год. И именно в этот момент, когда никто никому не желал зла, особенно детским сердцам, обрушилась кровавая, кассетная, изощрённая смерть, которая унесла жизни детей, взрослых, нанесла увечья тем, кто остался жив, и оставила в сердцах наших глубокую рану...» — сказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Напомним, 30 декабря 2023 года Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. В результате случившегося погибло 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11.
Life.ru