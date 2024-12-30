«Навсегда в сердце»: Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году
Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году
Последствия удара ВСУ по Белгороду 30 декабря 2023 года. Обложка © Telegram / Демидов
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков почтил память погибших в результате чудовищного удара ВСУ по региону 30 декабря 2023 года. В видеообращении губернатор заявил, что эта трагедия объединила всех в одну большую семью, где «каждый за каждого».
«Тридцатое декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения», — заявил губернатор.
Напомним, ровно год назад, 30 декабря 2023 года ВСУ обстреляли административный центр Белгородской области, в результате чего погибло 25 человек. Следующий удар произошёл 2 января, в тот день погиб один человек, ещё 11 получили ранения. 3 января в результате удара был ранен ребёнок. После обстрелов в городе начали устанавливать модульные укрытия из бетона. Гладков заявил, что ВСУ намеренно обстреливали центр Белгорода под Новый год.