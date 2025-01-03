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3 января, 06:10

Житель Белгородской области получил тяжёлое ранение после атаки дрона ВСУ

Гладков: При атаке БПЛА ВСУ на белгородское село Ясные Зори пострадал мужчина

Украинский беспилотник атаковал село Ясные Зори Белгородского района. Об этом утром 3 января сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ранение получил мирный житель.

«Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги в тяжёлом состоянии бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Данные о последствиях атаки уточняются. В светлое время администрация и службы проведут обход

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Накануне Гладков сообщил, что более 20 дронов ВСУ пытались атаковать Белгородскую область за сутки. Повреждения получили два частных домовладения, три автомобиля и коммерческий объект. Кроме того, ранения получили двое мирных жителей.

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Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Никита Никонов
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