Житель Белгородской области получил тяжёлое ранение после атаки дрона ВСУ

Украинский беспилотник атаковал село Ясные Зори Белгородского района. Об этом утром 3 января сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ранение получил мирный житель.

«Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги в тяжёлом состоянии бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Данные о последствиях атаки уточняются. В светлое время администрация и службы проведут обход