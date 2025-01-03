За ночь российская ПВО уничтожила 22 украинских БПЛА над шестью регионами РФ
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожила 22 украинских беспилотника над шестью регионами нашей страны. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в публикации военного ведомства.
Десять дронов ПВО сбила над Брянской область, по четыре — над Ростовской и Орловской областями, два — над Белгородской и по одному — над Липецкой и Волгоградской областями.
Ночью с 1 на 2 января системы ПВО ВС РФ уничтожили 13 беспилотников ВСУ над территорией России. В тот раз аппараты противника были сбиты над пятью регионами: 1 над Воронежской областью, три — над Белгородчиной, по четыре — над Брянской и Курской областями, а ещё один — над Калужской.
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