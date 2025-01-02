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Регион
2 января, 04:28

Средства ПВО России за ночь уничтожили 13 беспилотников в пяти регионах

В ночь с 1 на 2 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

БПЛА были сбиты над пятью регионами страны. Один беспилотник был уничтожен над Воронежской областью, три — над Белгородской, четыре — над Брянской и Курской областями, ещё один — над Калужской областью.

В ведомстве отметили, что все действия по уничтожению БПЛА проводились с использованием дежурных средств ПВО.

Два жителя Белгородчины пострадали из-за атаки БПЛА на автомобиль
Два жителя Белгородчины пострадали из-за атаки БПЛА на автомобиль

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщали об уничтожении за сутки 103 БПЛА противника. Примечательно, что 68 из них были уничтожены вне зоны СВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Анатолий Цейко
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