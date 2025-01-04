Пять населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ

В результате атак нескольких дронов на село Безымено Грайворонского района в одном из домов выбиты окна и повреждён фасад. В частном доме в селе Устиновка Белгородского района в результате атаки украинского БПЛА была повреждена кровля. Один из дронов также нанёс удар по легковому автомобилю на перекрёстке дорог Черемошное — Никольское Белгородского района. Кроме того, в селе Серетино Яковлевского района противник сбросил взрывное устройство с БПЛА, в результате чего повреждены летняя кухня и пристройка частного дома.