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Регион
4 января, 12:48

Минобороны пообещало ответ на попытки ВСУ ударить ракетами ATACMS по Белгородчине

Российская сторона не оставит без ответа попытки ВСУ ударить по Белгородской области при помощи американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, в пятницу, 3 января, с территории Украины была предпринята попытка удара по Белгородской области с применением ракет ATACMS. Все ракеты были сбиты российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и «Панцирь-СМ».

«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры», — подчеркнули в Минобороны.

Напомним, что за сутки ВС РФ смогли уничтожить восемь оперативно-тактических ракет ATACMS. Кроме того, были сбиты и перехвачены 72 украинских дрона самолётного типа.


За сутки ВСУ почти 100 раз ударили по Белгородской области
За сутки ВСУ почти 100 раз ударили по Белгородской области
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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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