Минобороны пообещало ответ на попытки ВСУ ударить ракетами ATACMS по Белгородчине

Российская сторона не оставит без ответа попытки ВСУ ударить по Белгородской области при помощи американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, в пятницу, 3 января, с территории Украины была предпринята попытка удара по Белгородской области с применением ракет ATACMS. Все ракеты были сбиты российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и «Панцирь-СМ».