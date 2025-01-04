За сутки ВСУ почти 100 раз ударили по Белгородской области
Гладков: ВСУ порядка 100 раз атаковали Белгородскую область за сутки
За последние сутки ВСУ порядка 100 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, атаке подверглись 32 населённых пункта в 11 муниципалитетах области. Кроме того, было выпущено 73 снаряда, а также зафиксировано 30 атак с использованием БПЛА.
«В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, села Кошлаково, Муром, Протопоповка, Середа и Терезовка подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпущено 11 боеприпасов, и атакованы с помощью восьми БПЛА, три из которых сбиты», — написал Гладков.
По словам главы региона, в результате обстрела в Шебекино один мирный житель получил ранения и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Также в селе Прелестное был ранен один мирный житель. Пострадавшему с осколочным ранением ноги медики оказали помощь на месте, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно.
Ранее Гладков сообщил, что над Белгородской областью силы ПВО сбили несколько воздушных целей. А вчера ВСУ пытались атаковать дом, где находился сам губернатор.
Telegram / Настоящий Гладков