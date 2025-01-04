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Регион
4 января, 07:37

Третий за день беспилотник ВСУ сбили в Ленобласти

Дрозденко: Силы ПВО сбили третий дрон ВСУ в районе Лужской губы в Ленобласти

В районе Лужской губы силы ПВО сбили третий за день украинский дрон, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, обломки летательного аппарата упали в лесном массиве. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

«Средства ПВО Министерства обороны продолжают мониторинг воздушного пространства», — написал Дрозденко в телеграм-канале.

Ранее сообщалось о сбитии второго беспилотника в районе Лужской губы. До этого аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил ограничения на приём рейсов. Первый дрон также был сбит в районе Лужской губы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Наталья Демьянова
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