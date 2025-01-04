Третий за день беспилотник ВСУ сбили в Ленобласти

В районе Лужской губы силы ПВО сбили третий за день украинский дрон, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, обломки летательного аппарата упали в лесном массиве. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.