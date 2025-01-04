Аэропорт Пулково снова ограничил работу из-за угрозы атаки БПЛА
SHOT: Аэропорт Пулково второй раз за сутки ввёл ограничения на приём рейсов
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге второй раз за сутки ввёл ограничения на приём рейсов. Об этом сообщает SHOT.
В настоящее время семь самолётов, направлявшихся на посадку, находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера. Предварительно, ограничения были введены из-за угрозы атаки беспилотников.
Напомним, ранее в Пулково вводили ограничения на приём и вылет самолётов. После этого стало известно, что в Ленинградской области сбили украинский дрон. Это произошло в районе Лужской губы Финского залива.
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TACC / Валентин Антонов