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Регион
3 января, 23:54

Украинский дрон сбили в районе Финского залива под Петербургом

Дрозденко: Силы ПВО сбили украинский БПЛА в районе Финского залива

В Ленинградской области в районе Лужской губы Финского залива обнаружен украинский беспилотник, который сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко 4 января в 02:40.

«В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, добавил Дрозденко.

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Напомним, ранее в петербургском аэропорту Пулково вводили ограничения на приём и вылет самолётов. Несколько самолётов кружили возле воздушной гавани в ожидании приземления.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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