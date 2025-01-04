Украинский дрон сбили в районе Финского залива под Петербургом
Дрозденко: Силы ПВО сбили украинский БПЛА в районе Финского залива
В Ленинградской области в районе Лужской губы Финского залива обнаружен украинский беспилотник, который сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко 4 января в 02:40.
«В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Пострадавших и разрушений нет, добавил Дрозденко.
Напомним, ранее в петербургском аэропорту Пулково вводили ограничения на приём и вылет самолётов. Несколько самолётов кружили возле воздушной гавани в ожидании приземления.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин