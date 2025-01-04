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3 января, 21:49

В петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на приём и вылет самолётов

SHOT сообщил об ограничениях в петербургском аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково введены ограничения, три самолёта прямо сейчас кружат неподалёку от воздушной гавани. Об этом пишет SHOT.

Три самолёта кружат неподалёку от петербургского аэропорта Пулкового и не могут приземлиться. Обложка © Flightradar

Три самолёта кружат неподалёку от петербургского аэропорта Пулкового и не могут приземлиться. Обложка © Flightradar

Очевидцы рассказали телеграм-каналу что пассажиры не могут вылететь из аэропорта уже около часа. Точные обстоятельства устанавливаются.

Режим «Ковёр» объявлен в четырёх аэропортах России
Режим «Ковёр» объявлен в четырёх аэропортах России
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / valerii eidlin

Никита Никонов
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