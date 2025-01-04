В петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на приём и вылет самолётов
SHOT сообщил об ограничениях в петербургском аэропорту Пулково
В петербургском аэропорту Пулково введены ограничения, три самолёта прямо сейчас кружат неподалёку от воздушной гавани. Об этом пишет SHOT.
Три самолёта кружат неподалёку от петербургского аэропорта Пулкового и не могут приземлиться. Обложка © Flightradar
Очевидцы рассказали телеграм-каналу что пассажиры не могут вылететь из аэропорта уже около часа. Точные обстоятельства устанавливаются.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / valerii eidlin