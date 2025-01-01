Режим «Ковёр» объявлен в четырёх аэропортах России

Режим «Ковёр» объявлен в четырёх регионах России. Аэропорты Калуги, Пензы, Саранска и Саратова временно не принимают и не отправляют авиарейсы, сообщает SHOT. Предварительно, всё из-за украинских БПЛА в небе.

В Росавиации подтвердили, что ввели временные ограничения полётов гражданских судов в этих четврёх аэропортах.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения сегодня вечером введены в четырёх аэропортах: в 20:36 мск — в аэропорту Калуга, в 21:00 мск — в аэропортах Пенза, Саранск и Саратов. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — цитирует ТАСС сообщение.