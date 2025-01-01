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Регион
1 января, 18:34

Режим «Ковёр» объявлен в четырёх аэропортах России

Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова

Режим «Ковёр» объявлен в четырёх регионах России. Аэропорты Калуги, Пензы, Саранска и Саратова временно не принимают и не отправляют авиарейсы, сообщает SHOT. Предварительно, всё из-за украинских БПЛА в небе.

В Росавиации подтвердили, что ввели временные ограничения полётов гражданских судов в этих четврёх аэропортах.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения сегодня вечером введены в четырёх аэропортах: в 20:36 мск — в аэропорту Калуга, в 21:00 мск — в аэропортах Пенза, Саранск и Саратов. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — цитирует ТАСС сообщение.

План «Ковёр» вводили в Грозном, Махачкале и Владикавказе: 5 самолётов ушли на запасные аэродромы
План «Ковёр» вводили в Грозном, Махачкале и Владикавказе: 5 самолётов ушли на запасные аэродромы

Ранее стало известно, что режим «ковёр» объявлен в аэропорту Саранска. По данным SHOT, временные ограничения на приём и отправку рейсов введены, предварительно, из-за украинского БПЛА в небе.


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Александра Вишнякова
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