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31 декабря, 10:08

План «Ковёр» вводили в Грозном, Махачкале и Владикавказе: 5 самолётов ушли на запасные аэродромы

Росавиация: Ограничения вводили в аэропортах Грозного, Махачкалы, Владикавказа

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов в трёх аэропортах Северо-Кавказского федерального округа — Владикавказа, Грозного, Махачкалы. В 12:00 мск воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме, сообщила Росавиация.

«Ограничения во всех трёх вышеперечисленных аэропортах сняты в 12:00 МСК. В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились: четыре рейса, следовавших в Махачкалу; один рейс, следовавший во Владикавказ», – уточнили в службе.

Как уже писал Life.ru, Аэропорт Владикавказа ночью был закрыт для приёма и отправки самолётов. ВСУ пытались ударить с помощью беспилотника по военному полигону Шалхи в районе посёлка Спутник. На месте открыли оперативный штаб. Позже ещё один беспилотник сбит над Северной Осетией.

Аэропорт Казани отправил два самолёта на запасной аэродром в Нижнекамск
Аэропорт Казани отправил два самолёта на запасной аэродром в Нижнекамск
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lesik

Андрей Бражников
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