План «Ковёр» вводили в Грозном, Махачкале и Владикавказе: 5 самолётов ушли на запасные аэродромы

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов в трёх аэропортах Северо-Кавказского федерального округа — Владикавказа, Грозного, Махачкалы. В 12:00 мск воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме, сообщила Росавиация.

«Ограничения во всех трёх вышеперечисленных аэропортах сняты в 12:00 МСК. В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились: четыре рейса, следовавших в Махачкалу; один рейс, следовавший во Владикавказ», – уточнили в службе.