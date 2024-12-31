Ещё один беспилотник сбит над Северной Осетией

Очередной беспилотник сбит над Северной Осетией, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«10:20 [мск]. Пригородный район. Ещё один беспилотник сбит. Жертв и разрушений нет» , — информирует глава республики в телеграм-канале.

Все силы и средства были переведены в режим повышенной готовности после ночной атаки. Тогда ВСУ пытались ударить с помощью беспилотника по военному полигону Шалхи в районе посёлка Спутник. На месте работает оперативный штаб.