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Регион
31 декабря, 07:54

Ещё один беспилотник сбит над Северной Осетией

Очередной беспилотник сбит над Северной Осетией, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«10:20 [мск]. Пригородный район. Ещё один беспилотник сбит. Жертв и разрушений нет», — информирует глава республики в телеграм-канале.

Все силы и средства были переведены в режим повышенной готовности после ночной атаки. Тогда ВСУ пытались ударить с помощью беспилотника по военному полигону Шалхи в районе посёлка Спутник. На месте работает оперативный штаб.

Военная база, штабы, заводы: Названы цели сокрушительных «ударов возмездия» по Украине 31 декабря
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Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Андрей Бражников
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