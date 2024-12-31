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Регион
31 декабря, 06:33

ВСУ пытались атаковать военный полигон в Северной Осетии, аэропорт Владикавказа закрыт

Меняйло: Над полигоном Шалхи в Северной Осетии силами ПВО сбит беспилотник

ВСУ пытались атаковать с помощью беспилотника военный полигон Шалхи в районе посёлка Спутник в Северной Осетии, БПЛА сбит. Об этом информирует глава РСО – Алания Сергей Меняйло.

«Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет. С 4:00 утра в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолётов», – рассказал глава региона.

Меняйло призвал жителей республики сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации.

Российские военные отбили атаку беспилотников на Туапсе
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Боевики киевского режима в ночь на 31 декабря запустили в направлении России 68 беспилотников. Дежурные силы ПВО пресекли террористические атаки ВСУ, уничтожив все БПЛА над восемью регионами страны. А на нефтебазе под Смоленском из-за падения дрона разлились и загорелись ГСМ.

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VK / Минобороны РФ

Андрей Бражников
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