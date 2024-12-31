ВСУ пытались атаковать военный полигон в Северной Осетии, аэропорт Владикавказа закрыт

ВСУ пытались атаковать с помощью беспилотника военный полигон Шалхи в районе посёлка Спутник в Северной Осетии, БПЛА сбит. Об этом информирует глава РСО – Алания Сергей Меняйло.

«Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет. С 4:00 утра в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолётов», – рассказал глава региона.