Российские военные отбили атаку беспилотников на Туапсе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили беспилотники над территорией Туапсинского муниципального округа Краснодарского края. Об отражении атаки сообщил глава округа Сергей Бойко в телеграм-канале.

«Этой ночью над нашей территорией силами ПВО отбита атака беспилотников. БПЛА уничтожены», — написал Бойко, добавив, что пострадавших и повреждений на земле в результате ЧП нет.