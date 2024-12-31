Российские военные отбили атаку беспилотников на Туапсе
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Туапсинским округом Кубани
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили беспилотники над территорией Туапсинского муниципального округа Краснодарского края. Об отражении атаки сообщил глава округа Сергей Бойко в телеграм-канале.
«Этой ночью над нашей территорией силами ПВО отбита атака беспилотников. БПЛА уничтожены», — написал Бойко, добавив, что пострадавших и повреждений на земле в результате ЧП нет.
Боевики киевского режима в ночь на 31 декабря запустили в направлении России 68 беспилотников. Дежурные силы ПВО пресекли террористические атаки ВСУ, уничтожив все БПЛА над восемью регионами страны. 11 из них было сбито в Краснодарском крае.
Life.ru / Kandinsky 3.1