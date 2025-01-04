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3 января, 23:21

Два украинских дрона попытались атаковать Смоленскую область

Губернатор Анохин: В Смоленской области пресечена атака двух украинских БПЛА

Атака двух украинских беспилотников пресечена силами Министерства обороны России в Смоленской области. Как сообщил глава региона Василий Анохин в 01:13 4 января, это произошло на территориях Ершичского и Сафоновского районов.

«Уважаемые смоляне! На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны РФ пресечена атака двух БПЛА ВСУ», — написал Анохин в своём телеграм-канале.

Он добавил, что пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет. В случае обнаружения упавшего БПЛА губернатор призвал жителей немедленно сообщать о нём по номеру 112.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Никита Никонов
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