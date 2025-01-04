Меткий выстрел ПВО приземлил реактивный дрон ВСУ в Брянской области
Богомаз: Силы ПВО сбили реактивный БПЛА самолётного типа над Брянской областью
Российские силы противовоздушной обороны сбили реактивный беспилотник самолётного типа ВСУ над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в 01:06 4 января.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен реактивный беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — написал он в телеграм-канале.
Пострадавших и разрушений не выявлено, на месте работают экстренные и оперативные службы добавил Богомаз. Глава Брянской области поблагодарил ПВО за защиту.
Напомним, прошлой ночью российская ПВО уничтожила 22 украинских БПЛА над шестью регионами РФ. Десять дронов были сбиты над Брянской областью.
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