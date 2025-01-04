Меткий выстрел ПВО приземлил реактивный дрон ВСУ в Брянской области

Российские силы противовоздушной обороны сбили реактивный беспилотник самолётного типа ВСУ над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в 01:06 4 января.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен реактивный беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений не выявлено, на месте работают экстренные и оперативные службы добавил Богомаз. Глава Брянской области поблагодарил ПВО за защиту.