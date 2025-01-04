Гладков: Над Белгородской областью силы ПВО сбили несколько воздушных целей

В Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, это произошло над Прохоровском районом.

«В селе Прелестное ранен мужчина. Пострадавшему с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в одном частном сельском домовладении осколки посекли фасад, окна и забор. Кроме того, повреждения получил один автомобиль.

В посёлке Прохоровка зафиксированы повреждения на линии электропередач (ЛЭП), в результате на нескольких улицах пропало освещение. В селе Михайловка в частном доме повреждён газопровод и посечён забор.

Информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные и аварийные службы начнут работы светлое время суток.

Сигнал ракетной опасности действовал в Белгородской области с 23:32 3 января по 00:01 4 января.