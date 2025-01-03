Сбитый над Белгородом дрон повредил остекление в нескольких квартирах
Гладков: Над Белгородом сбит БПЛА ВСУ, повреждены окна нескольких квартир
Системы ПВО сбили украинских БПЛА над Белгородом. Упавшие обломки аппарата повредили остекление в нескольких квартирах, предварительно люди не пострадали. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Три населённых пункта подверглись атакам с помощью беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. В результате падения его обломков повреждено остекление нескольких квартир в МКД», — говорится в его посте.
Губернатор добавил, что в селе Муром Шебекинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль во время движения. А в посёлке Политотдельский Белгородского района БПЛА взорвался около частного дома, осколки поселки гараж.
Ранее Вячеслав Гладков рассказал, как украинские военные попытались атаковать беспилотником дом в Муроме, в котором он в этот момент находился. Вместе с главой региона в этот момент была семья, потерявшая летом дом и магазин, а также вооружённая охрана. Дрон нацелился для удара, когда губернатор осматривал жилище пострадавших. Сотрудники службы безопасности сбили беспилотник ВСУ из огнестрельного оружия.
ТАСС / Евгений Мартынов