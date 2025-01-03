«Прилетел дрон»: ВСУ пытались атаковать дом, где находился губернатор Гладков

Дом, в котором находился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, попытался атаковать украинский беспилотник. Об этом сообщил сам глава региона в телеграм-канале.

Он рассказал, что приехал в село Муром Шебекинского округа, чтобы осмотреть повреждения. Губернатора сопровождала семья, которой летом из-за обстрелов ВСУ пришлось оставить дом и магазин. Атака беспилотника произошла во время осмотра жилища пострадавших.

«На месте осмотрели характер разрушений и повреждения имущества. <…> Пока осматривали дом, прилетел дрон. Коллеги, которые были со мной, сбили его из стрелкового оружия», — поделился подробностями Гладков.

В ходе поездки губернатор дал поручение местной администрации составить акты о частичном возмещении компенсации за повреждённое имущество. Было принято решение временно прикрыть дыры панелями, так как из-за опасности новых обстрелов делать полноценный ремонт пока невозможно. После получения федеральной поддержки пострадавшие получат выплаты и смогут восстановить разрушенные здания.