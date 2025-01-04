Второй за день украинский беспилотник сбили в Ленобласти

В районе Лужской губы силами противовоздушной обороны сбит второй украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, дрон двигался через Псковскую область.

«Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны РФ. <…> Разрушений и пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Также Дрозденко поблагодарил военных за чёткую и слаженную работу.