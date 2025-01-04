Второй за день украинский беспилотник сбили в Ленобласти
Дрозденко: Силы ПВО сбили второй дрон ВСУ в районе Лужской губы
В районе Лужской губы силами противовоздушной обороны сбит второй украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, дрон двигался через Псковскую область.
«Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны РФ. <…> Разрушений и пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
Также Дрозденко поблагодарил военных за чёткую и слаженную работу.
Несколько минут назад сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге второй раз за сутки ввёл ограничения на приём рейсов. До этого стало известно, что в Ленинградской области сбили украинский дрон. Это произошло в районе Лужской губы Финского залива.
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