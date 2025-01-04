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Регион
4 января, 04:32

Минобороны заявило о 16 сбитых украинских БПЛА над пятью регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 16 украинских беспилотников. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Там добавили, что десять БПЛА было сбито над территорией Брянской области, три — над Смоленской, по одному — над Белгородской, Ленинградской и Псковской.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский дрон сбили в Ленинградской области. Это произошло в районе Лужской губы Финского залива.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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