Кот-дронобой из ДНР лапкой сбил беспилотник и попал на видео
«Украина.ру»: В ДНР кот сбил дрон ВСУ, летевший по посёлку
Кот из ДНР, выкрутивший на максимум свои инстинкты, сбил украинский дрон, летевший по посёлку. Об этом сообщает телеграм-канал «Украина.ру»
Кот сбил дрон. Видео © Telegram / «Украина.ру»
Как можно заметить на видео, чёрно-белый кот притаился в засаде, пока незадачливый украинский дроновод проводил беспилотник по посёлку в ДНР. Когда БПЛА оказался в зоне поражения, прыткий охотник одним броском заставил его упасть на землю.
Военные телеграм-каналы уточняют, что это был не боевой дрон, а гоночный FPV-беспилотник.
Ранее Life.ru писал, что оператор БПЛА 98 дивизии ВДВ уничтожил украинский дрон банкой тушёнки. Дроновод доставлял провизию российским солдатам, когда заметил зависший в небе беспилотник ВСУ, у которого не было ни единого шанса в такой воздушной битве.
Telegram / «Украина.ру»