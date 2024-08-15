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15 августа, 11:51

Чудо или хорошая каска? Полковник объяснил, как "русский богатырь головой взорвал дрон ВСУ

Полковник Матвийчук отметил реакцию бойца РФ, который сбил дрон ВСУ головой

Победу российского бойца в бое с украинским беспилотником можно объяснить тремя вещами: хорошая каска, отличная реакция и то самое чудо. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

На войне чудеса иногда бывают. Так, в период Великой Отечественной войны очень часто пуля попадала в награды в нагрудном кармане, не могла пробить, человек оставался живой. При подрыве на мине человек оставался живой. Иногда бывает совокупность неопределённых факторов, которые чисто случайно приводили к тому, что люди оставались живые. Здесь то же самое.

Анатолий Матвийчук

Военный эксперт, полковник в отставке

На войне чудеса иногда бывают. Так, в период Великой Отечественной войны очень часто пуля попадала в награды в нагрудном кармане, не могла пробить, человек оставался живой. При подрыве на мине человек оставался живой. Иногда бывает совокупность неопределённых факторов, которые чисто случайно приводили к тому, что люди оставались живые. Здесь то же самое.
На войне чудеса иногда бывают. Так, в период Великой Отечественной войны очень часто пуля попадала в награды в нагрудном кармане, не могла пробить, человек оставался живой. При подрыве на мине человек оставался живой. Иногда бывает совокупность неопределённых факторов, которые чисто случайно приводили к тому, что люди оставались живые. Здесь то же самое.

Немаловажную роль сыграла экипировка — каска хорошего качества, скорее всего, кевларовый шлем, отмечает эксперт.

А ещё — хорошая реакция бойца.

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Напомним, ранее в Сети появилось видео, которое не оставило равнодушным никого: российский военный прямо головой отбил круживший над ним украинский дрон. Словно на боксёрском ринге боец встал в стойку и выпадом вперёд ударил беспилотник. Произошёл мощный взрыв, но когда дым рассеялся, все увидели, что боец жив. Где и когда произошёл этот удивительный "бой", не уточняется.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/TonyTokyo

Ольга Годуненко
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