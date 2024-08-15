Чудо или хорошая каска? Полковник объяснил, как "русский богатырь головой взорвал дрон ВСУ

На войне чудеса иногда бывают. Так, в период Великой Отечественной войны очень часто пуля попадала в награды в нагрудном кармане, не могла пробить, человек оставался живой. При подрыве на мине человек оставался живой. Иногда бывает совокупность неопределённых факторов, которые чисто случайно приводили к тому, что люди оставались живые. Здесь то же самое.