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Регион
4 января, 18:21

Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, погиб военкор Мартемьянов

РИАН: Корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при атаке дрона ВСУ в ДНР

Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при атаке украинского дрона по гражданской машине на трассе Донецк — Горловка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также ранены корреспондент РИА «Новости» и ещё четверо сотрудников СМИ. Остальные подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб бывший редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев. Он служил связистом в ЛНР на Харьковском направлении, где восстанавливал связь под ураганным огнём противника.

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Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Наталья Демьянова
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