Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, погиб военкор Мартемьянов

Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при атаке украинского дрона по гражданской машине на трассе Донецк — Горловка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также ранены корреспондент РИА «Новости» и ещё четверо сотрудников СМИ. Остальные подробности случившегося пока не приводятся.