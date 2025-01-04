Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, погиб военкор Мартемьянов
РИАН: Корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при атаке дрона ВСУ в ДНР
Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при атаке украинского дрона по гражданской машине на трассе Донецк — Горловка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также ранены корреспондент РИА «Новости» и ещё четверо сотрудников СМИ. Остальные подробности случившегося пока не приводятся.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб бывший редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев. Он служил связистом в ЛНР на Харьковском направлении, где восстанавливал связь под ураганным огнём противника.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon