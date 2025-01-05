В Ростовской области обломки сбитых БПЛА повредили дома и автомобили

В Ростовской области зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

«Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили», — говорится в заявлении.