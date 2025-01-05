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4 января, 23:54

В Ростовской области обломки сбитых БПЛА повредили дома и автомобили

В Ростовской области зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

«Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили», — говорится в заявлении.

Слюсарь уточнил, что в данный момент в службу 112 поступили сообщения от жителей четырёх домовладений. Пострадавших и возгораний на земле нет. Размер нанесённого ущерба уточняется, а пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

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Ранее в Воронеже и пригороде силы ПВО и средства РЭБ успешно обнаружили и подавили не менее пяти дронов противника. Позднее обломки сбитого беспилотника были обнаружены в жилом доме, оттуда эвакуировали не менее 100 жителей. После в Левобережном районе Воронежа был введён режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий падения частей сбитых БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Анатолий Цейко
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