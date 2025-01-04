Из-за падения обломков БПЛА в одном из районов Воронежа ввели режим ЧС
Петрин: Режим ЧС введён в Левобережном районе Воронежа после атаки БПЛА
В Левобережном районе Воронежа введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для устранения последствий падения обломков украинских БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин. Сроки действия введённого специального режима не уточняются.
«По поручению губернатора продолжаем работу на территории Левобережного района по устранению последствий падения БПЛА. <…> Для максимально оперативного начала работ на территории района вводим режим ЧС», — написал он в телеграм-канале.
Петрин подчеркнул, что введённый режим ЧС не предполагает никаких ограничений для жителей района. По его словам, специалисты оценят масштаб повреждений после завершения всех работ.
Ранее сообщалось, что силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили не менее пяти украинских дронов в Воронеже и пригороде. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в нескольких квартирах были повреждены окна. Напомним, что сегодня местные жители сообщали о новых звуках взрывов в городе. ВСУ второй день подряд пытаются атаковать Воронеж.
ТАСС / Сергей Свиридов