В Воронеже эвакуировали около 100 жителей дома после обнаружения сбитых дронов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что около 100 жильцов были эвакуированы из одного дома, в котором обнаружили обломки украинских дронов. Часть людей уехала к родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали пункт временного размещения (ПВР) в соседней школе.

«Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов. Территория оцеплена», — написал глава в своём телеграм-канале.

Ещё в одном доме, в котором обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан. Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие, следовать указаниям специалистов на местах и воздержаться от фото- и видеосъёмки.