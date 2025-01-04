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4 января, 14:49

В Воронеже эвакуировали около 100 жителей дома после обнаружения сбитых дронов

Губернатор Гусев: В Воронеже 100 человек эвакуированы из дома с обломками БПЛА

В Воронеже эвакуировали людей после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Гусев

В Воронеже эвакуировали людей после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Гусев

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что около 100 жильцов были эвакуированы из одного дома, в котором обнаружили обломки украинских дронов. Часть людей уехала к родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали пункт временного размещения (ПВР) в соседней школе.

«Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов. Территория оцеплена», — написал глава в своём телеграм-канале.

Ещё в одном доме, в котором обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан. Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие, следовать указаниям специалистов на местах и воздержаться от фото- и видеосъёмки.

Сбитые дроны ВСУ повредили здания двух предприятий в Воронежской области
Сбитые дроны ВСУ повредили здания двух предприятий в Воронежской области

Ранее губернатор сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно обнаружили и подавили не менее пяти украинских дронов в Воронеже и пригороде. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в нескольких квартирах были повреждены окна. Напомним, что сегодня местные жители сообщали о новых звуках взрывов в городе. ВСУ второй день подряд пытаются атаковать Воронеж.

Алена Пенчугина
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