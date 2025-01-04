В Воронеже эвакуировали около 100 жителей дома после обнаружения сбитых дронов
Губернатор Гусев: В Воронеже 100 человек эвакуированы из дома с обломками БПЛА
В Воронеже эвакуировали людей после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Гусев
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что около 100 жильцов были эвакуированы из одного дома, в котором обнаружили обломки украинских дронов. Часть людей уехала к родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали пункт временного размещения (ПВР) в соседней школе.
«Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов. Территория оцеплена», — написал глава в своём телеграм-канале.
Ещё в одном доме, в котором обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан. Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие, следовать указаниям специалистов на местах и воздержаться от фото- и видеосъёмки.
Ранее губернатор сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно обнаружили и подавили не менее пяти украинских дронов в Воронеже и пригороде. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в нескольких квартирах были повреждены окна. Напомним, что сегодня местные жители сообщали о новых звуках взрывов в городе. ВСУ второй день подряд пытаются атаковать Воронеж.