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Регион
3 января, 10:42

Сбитые дроны ВСУ повредили здания двух предприятий в Воронежской области

Воронежский губернатор Гусев: Два предприятия получили повреждения при атаке БПЛА

Дежурные средства ПВО и РЭБ подавили несколько украинских БПЛА в одном из пригородных районов Воронежской области. Предварительно, никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. При падении подавленных БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий», — говорится в публикации.

Глава региона отметил, что на месте происшествия работают специалисты оперативных служб. Также он напомнил о недопустимости съёмки работы средств противовоздушной обороны и мест падения беспилотников.

Над Воронежем сбили ещё один вражеский дрон
Над Воронежем сбили ещё один вражеский дрон

Напомним, сегодня жители Воронежа сообщали, что в городе раздались звуки взрывов. Ранее была объявлена угроза атаки беспилотников.

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Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Юрий Лысенко
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