Сбитые дроны ВСУ повредили здания двух предприятий в Воронежской области
Воронежский губернатор Гусев: Два предприятия получили повреждения при атаке БПЛА
Дежурные средства ПВО и РЭБ подавили несколько украинских БПЛА в одном из пригородных районов Воронежской области. Предварительно, никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. При падении подавленных БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий», — говорится в публикации.
Глава региона отметил, что на месте происшествия работают специалисты оперативных служб. Также он напомнил о недопустимости съёмки работы средств противовоздушной обороны и мест падения беспилотников.
Напомним, сегодня жители Воронежа сообщали, что в городе раздались звуки взрывов. Ранее была объявлена угроза атаки беспилотников.
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