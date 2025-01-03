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Регион
3 января, 09:16

Жители Воронежа сообщают о звуках взрыва в городе

SHOT: Жители Воронежа сообщили о взрывах в городе, предварительно, работает ПВО

Жители Воронежа сообщают о звуках взрыва в городе. По предварительной информации, работает система ПВО по украинским беспилотникам, сообщает SHOT.

Местные рассказали телеграм-каналу, что слышали несколько громких звуков. В данный момент в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

Накануне, в Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ был обнаружен и уничтожен очередной украинский дрон. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

За ночь российская ПВО уничтожила 22 украинских БПЛА над шестью регионами РФ
За ночь российская ПВО уничтожила 22 украинских БПЛА над шестью регионами РФ
Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Демьянова
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