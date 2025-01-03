Жители Воронежа сообщают о звуках взрыва в городе
SHOT: Жители Воронежа сообщили о взрывах в городе, предварительно, работает ПВО
Жители Воронежа сообщают о звуках взрыва в городе. По предварительной информации, работает система ПВО по украинским беспилотникам, сообщает SHOT.
Местные рассказали телеграм-каналу, что слышали несколько громких звуков. В данный момент в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.
Накануне, в Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ был обнаружен и уничтожен очередной украинский дрон. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
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ТАСС / Александр Полегенько