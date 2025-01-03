Жители Воронежа сообщают о звуках взрыва в городе. По предварительной информации, работает система ПВО по украинским беспилотникам, сообщает SHOT.

Местные рассказали телеграм-каналу, что слышали несколько громких звуков. В данный момент в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.