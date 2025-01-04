Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 января, 09:25

В Воронеже и пригороде уничтожили не менее пяти украинских БПЛА

Губернатор Гусев: Не менее пяти БПЛА подавили в Воронеже и пригороде

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно обнаружили и подавили не менее пяти украинских дронов в Воронеже и пригороде, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в нескольких квартирах были повреждены окна.

«Произошло падение нескольких БПЛА на территорию жилых домов Левобережного района города. В ряде квартир повреждены окна. На местах происшествий работают оперативные службы, информация уточняется», — написал Гусев в телеграм-канале.

Он также напомнил местным жителям, что приближаться к лежащим беспилотникам и их фрагментам нельзя. В случае обнаружения опасного предмета, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 112.

Ранее жители Воронежа сообщали о звуках взрывов в городе. Вчера в регионе уже сбили несколько беспилотников. Сообщалось, что части БПЛА повредили здания двух предприятий в Воронежской области. Кроме того, на одном из предприятий произошло возгорание в результате попадания обломков уничтоженного дрона.

Губернатор Ленобласти назвал рекордным число уничтоженных за ночь и утро БПЛА
Губернатор Ленобласти назвал рекордным число уничтоженных за ночь и утро БПЛА
Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar