В Воронеже и пригороде уничтожили не менее пяти украинских БПЛА
Губернатор Гусев: Не менее пяти БПЛА подавили в Воронеже и пригороде
Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно обнаружили и подавили не менее пяти украинских дронов в Воронеже и пригороде, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в нескольких квартирах были повреждены окна.
«Произошло падение нескольких БПЛА на территорию жилых домов Левобережного района города. В ряде квартир повреждены окна. На местах происшествий работают оперативные службы, информация уточняется», — написал Гусев в телеграм-канале.
Он также напомнил местным жителям, что приближаться к лежащим беспилотникам и их фрагментам нельзя. В случае обнаружения опасного предмета, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 112.
Ранее жители Воронежа сообщали о звуках взрывов в городе. Вчера в регионе уже сбили несколько беспилотников. Сообщалось, что части БПЛА повредили здания двух предприятий в Воронежской области. Кроме того, на одном из предприятий произошло возгорание в результате попадания обломков уничтоженного дрона.
ТАСС / Александр Река