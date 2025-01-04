В Воронеже и пригороде уничтожили не менее пяти украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно обнаружили и подавили не менее пяти украинских дронов в Воронеже и пригороде, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в нескольких квартирах были повреждены окна.

«Произошло падение нескольких БПЛА на территорию жилых домов Левобережного района города. В ряде квартир повреждены окна. На местах происшествий работают оперативные службы, информация уточняется», — написал Гусев в телеграм-канале.