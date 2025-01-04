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4 января, 08:02

Губернатор Ленобласти назвал рекордным число уничтоженных за ночь и утро БПЛА

Дрозденко сообщил об уничтожении рекордного количества дронов в Ленобласти

Ночь и утро субботы, 4 января, стали рекордными по количеству уничтоженных украинских беспилотников над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, в этот период было уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелкового оружия.

«Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе, с применением средств РЭБ и стрелкового оружия», — написал Дрозденко в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время беспилотная опасность в Ленобласти снята.

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Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Воздушная гавань возобновила работу в 10:15 по московскому времени.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Наталья Демьянова
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