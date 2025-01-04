В аэропорту Пулково сняли временные ограничения

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Воздушная гавань возобновила работу в 10:15 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропорту Пулково ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты», — говорится в сообщении.