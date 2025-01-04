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4 января, 07:54

В аэропорту Пулково сняли временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения на работу аэропорта Пулково сняты

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Воздушная гавань возобновила работу в 10:15 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропорту Пулково ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что во время действия временных ограничений в Пулково на запасные аэродромы «ушли» 20 самолётов.

Ранее сообщалось, что в районе Лужской губы силы ПВО сбили третий за день украинский дрон. Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, обломки летательного аппарата упали в лесном массиве. До этого аэропорт Пулково вводил ограничения на приём рейсов.

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Telegram / Аэропорт Пулково

Наталья Демьянова
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