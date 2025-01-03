Пожар произошёл на предприятии под Воронежем из-за обломков БПЛА

На одном из предприятий в Воронежской области произошло возгорание в результате попадания обломков уничтоженного беспилотника ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«При падении одного из подавленных БПЛА на территорию предприятия произошло возгорание обломков беспилотника. Их уже потушили», — написал он.