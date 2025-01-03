Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 января, 14:06

Пожар произошёл на предприятии под Воронежем из-за обломков БПЛА

Гусев: Пожар из-за обломков БПЛА произошёл на предприятии под Воронежем

На одном из предприятий в Воронежской области произошло возгорание в результате попадания обломков уничтоженного беспилотника ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«При падении одного из подавленных БПЛА на территорию предприятия произошло возгорание обломков беспилотника. Их уже потушили», — написал он.

По словам Гусева, несколько вражеских дронов в пригороде Воронежа были подавлены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ. По предварительной информации, пострадавших при возгорании на предприятии нет.

Над Воронежем сбили ещё один вражеский дрон
Над Воронежем сбили ещё один вражеский дрон

Ранее жители Воронежа сообщили о взрывах над городом. До этого сегодня в регионе уже сбили несколько беспилотников. Сообщалось, что части БПЛА повредили здания двух предприятий в Воронежской области.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar