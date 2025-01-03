Пожар произошёл на предприятии под Воронежем из-за обломков БПЛА
Гусев: Пожар из-за обломков БПЛА произошёл на предприятии под Воронежем
На одном из предприятий в Воронежской области произошло возгорание в результате попадания обломков уничтоженного беспилотника ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
«При падении одного из подавленных БПЛА на территорию предприятия произошло возгорание обломков беспилотника. Их уже потушили», — написал он.
По словам Гусева, несколько вражеских дронов в пригороде Воронежа были подавлены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ. По предварительной информации, пострадавших при возгорании на предприятии нет.
Ранее жители Воронежа сообщили о взрывах над городом. До этого сегодня в регионе уже сбили несколько беспилотников. Сообщалось, что части БПЛА повредили здания двух предприятий в Воронежской области.
ТАСС / Александр Полегенько