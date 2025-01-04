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Регион
4 января, 08:31

ВСУ второй день подряд пытаются атаковать Воронеж

SHOT: ВСУ продолжают попытки атаковать Воронеж

Вооружённые силы Украины продолжают попытки атаковать Воронеж. Местные жители сообщают о новых звуках взрывов в городе, пишет SHOT.

Предварительно, система противовоздушной обороны уничтожает украинские беспилотники на подлёте к городу.

Накануне жители Воронежа также сообщали о взрывах над городом. До этого в регионе уже сбили несколько беспилотников. Сообщалось, что части БПЛА повредили здания двух предприятий в Воронежской области. Кроме того, на одном из предприятий произошло возгорание в результате попадания обломков уничтоженного дрона.

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Губернатор Ленобласти назвал рекордным число уничтоженных за ночь и утро БПЛА
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ТАСС / Александр Река

Наталья Демьянова
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