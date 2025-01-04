Губернатор Анохин: Пять украинских БПЛА сбиты в Смоленской области за ночь

Ночью 4 января силы противовоздушной обороны России сбили пять украинских беспилотников над территорией Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

«В общей сложности за прошедшую ночь над территорией Смоленской области дежурными средствами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА», — написал Анохин в своём телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор с убедительной просьбой обратился к местным жителям, призвав их ни в коем случае не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Вместо этого следует незамедлительно позвонить по номеру 112.